Париж, , 20:44 — REGNUM

Приглашение руководства Российской Федерации посетить в 2020 году торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принял президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сам французский лидер сообщил в репортаже в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Да, я буду там (в Москве), — сказал Макрон. — Господин Путин меня пригласил, и я приеду».

Как передавало ИА REGNUM, 29 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) обсудили развитие сотрудничества двух стран, а также возможность возобновления «нормандского формата» по Украине.

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