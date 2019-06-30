Москва, , 20:07 — REGNUM

Информацию о том, что певица Анастасия Приходько намерена баллотироваться в Верховную раду Украины, прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Мне всё равно, в какой стране она баллотируется, — сказал Пригожин в беседе с RT. — Главное, что не в нашей».

Музыкальный продюсер считает, что такие люди как Приходько, которая высказала огромное количество агрессивных слов в адрес России, очень опасны в политике, потому что «они недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации».

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на ЦИК Украины сообщило, что певица Анастасия Приходько, которая ранее представляла РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение», решила баллотироваться в парламент Украины.

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