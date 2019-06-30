Москва, 30 июня 2019, 19:42 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин верен, что диалог, который состоится в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма», будет способствовать решению актуальных проблем на благо граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

II Международный форум «Развитие парламентаризма»
II Международный форум «Развитие парламентаризма»
Duma.gov.ru

«Уверен, что диалог, который состоится в рамках Форума, будет способствовать конструктивному решению наиболее актуальных международных и региональных проблем на благо наших граждан», — заявил Володин.

Приветствуя гостей форума, Володин отметил важность межпарламентских отношений и парламентской дипломатии в современном мире.

«Интерес к форуму растет, так как на этой площадке у каждого есть право высказать свою позицию и быть услышанным», — сказал он.

Международный форум «Развитие парламентаризма» проводится второй раз. В 2019 году количество участников значительно выросло, в 2018 году на форуме было 19 спикеров парламентов, в этом — 41. Также в 2018 году были представлены 96 стран, в 2019 году участие в форуме примут более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира, привел данные Володин.

Также спикер Госдумы поздравил участников форума с Международным днем парламентаризма, отметив, что «этот молодой праздник отмечается с 2018 года, но он подчеркивает важность роли национальных парламентов в мировом пространстве».