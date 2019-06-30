Москва, , 19:42 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин верен, что диалог, который состоится в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма», будет способствовать решению актуальных проблем на благо граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

II Международный форум «Развитие парламентаризма» Duma.gov.ru

«Уверен, что диалог, который состоится в рамках Форума, будет способствовать конструктивному решению наиболее актуальных международных и региональных проблем на благо наших граждан», — заявил Володин.

Приветствуя гостей форума, Володин отметил важность межпарламентских отношений и парламентской дипломатии в современном мире.

«Интерес к форуму растет, так как на этой площадке у каждого есть право высказать свою позицию и быть услышанным», — сказал он.

Международный форум «Развитие парламентаризма» проводится второй раз. В 2019 году количество участников значительно выросло, в 2018 году на форуме было 19 спикеров парламентов, в этом — 41. Также в 2018 году были представлены 96 стран, в 2019 году участие в форуме примут более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира, привел данные Володин.

Также спикер Госдумы поздравил участников форума с Международным днем парламентаризма, отметив, что «этот молодой праздник отмечается с 2018 года, но он подчеркивает важность роли национальных парламентов в мировом пространстве».