Москва, 30 июня 2019, 18:46 — REGNUM
Президент России Владимир Путин поручил оценить ущерб и немедленно начать выплаты пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области. Об этом 30 июня сообщается на сайте Кремля.
Глава государства также поручил руководству региона создать и оборудовать пункты приема граждан, вынужденных покинуть свои дома, а также оценить ущерб, вызванный последствиями наводнения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 июня глава РФ Владимир Путин провел экстренное совещание с руководителями правительства страны и ведомств, на котором обозначил ключевые меры в устранении последствий стихийного бедствия в Иркутской области.