Москва, , 18:46 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поручил оценить ущерб и немедленно начать выплаты пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области. Об этом 30 июня сообщается на сайте Кремля.

«В целях оперативного оказания первоочередной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, обеспечьте… безотлагательное начало выплат денежных средств гражданам, пострадавшим от наводнения» , — отмечается в Указе президента.

Глава государства также поручил руководству региона создать и оборудовать пункты приема граждан, вынужденных покинуть свои дома, а также оценить ущерб, вызванный последствиями наводнения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 июня глава РФ Владимир Путин провел экстренное совещание с руководителями правительства страны и ведомств, на котором обозначил ключевые меры в устранении последствий стихийного бедствия в Иркутской области.