Минск, , 17:17 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который 30 июня прибыл в столицу Белоруссии, посетил соревнования по боксу в минском дворце спорта «Уручье» в рамках Вторых Европейских игр. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин наблюдал за финальным боем российского боксёра Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг, — говорится в сообщении. — Победу одержал российский спортсмен».

Отмечается, что российский лидер также присутствовал на награждении спортсменов, которые заняли призовые места в весовых категориях до 75 и до 91 кг.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Белоруссии на церемонию закрытия II Европейских игр.