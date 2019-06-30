Анкара, , 16:06 — REGNUM

В турецкую провинцию Хатай, которая расположена у границы с Сирией, прибыл конвой бронетехники с отрядами спецназа. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По данным источников, военные и техника переброшены в районы Кырыкхан и Хасса с целью укрепления позиций дислоцированных на границе войск.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 28 июня между подразделениями Сирийской арабской армии и вооруженных сил Турции прошел обмен артиллерийскими ударами. Инцидент имел место на северо-западе сирийской провинции Хама.

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