Симферополь, , 15:59 — REGNUM

Силы Черноморского флота Российской Федерации установили слежение за американским эсминцем «Карни», который сегодня, 30 июня, прошел турецкими проливами и вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США «Карни» сразу после его вхождения в акваторию Черного моря», — сказано в сообщении Национального центра управления обороной России.

Непосредственное наблюдение за американским эсминцем «Карни» будет вести сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый». Также в слежении за эсминцем «Карни» задействованы электронные и технические средства Черноморского флота.

Напомним, что эсминец «Карни» зашел в Черное море, чтобы принять участие в американо-украинских учениях Sea Breeze-2019. Данные учения проводятся в рамках политики сдерживания России, которую проводят власти США.