Москва, , 15:44 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путины на саммите «Большой двадцатки» в Осаке продемонстрировал своё намерение активизировать конструктивный диалог с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 30 июня, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Американский президент достаточно концентрировано выражал своё намерение активизировать диалог», — рассказал Песков.

Что касается президента России, то он всегда демонстрировал свои добрые намерения и желание идти по пути нормализации российско-американских отношений, напомнил Песков. Однако без взаимности со стороны Америки об этом говорить не приходится.

«Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше», — отметил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите «Большой двадцатки» в Осаке состоялись переговоры Трампа с Путиным. Лидеры двух стран разговаривали полтора часа, за которые успели обсудить основные мировые проблемы.