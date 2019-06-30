30 июня 2019 | Время чтения 11 мин

Согласно газете Sözcü, новый законопроект о сокращении срока обязательной воинской службы, в Турции был принят 335 голосами «за» в национальном парламенте. Он вступит в силу после его ратификации президентом Турции и публикации в «Официальной газете» страны. Срок обязательной воинской службы сокращается с 12 месяцев до шести и позволит проходить постоянную оплачиваемую службу в армии тем, кто может себе это позволить.

Ариф Асалыоглу, , 15:28 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Главное о Турции за 24 — 30 июня 2019 года

Лидеры G20 встретились на саммите в Японии

Как сообщает CNN Türk, в Осаке 28 и 29 июня состоялся саммит G20. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который является принимающей стороной, встретил всех лидеров стран в международном выставочном центре в Осаке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел короткие беседы с рядом мировых лидеров в пятницу, 28 июня, на полях саммита. Эрдоган присутствовал на заседаниях панелей «Цифровая экономика», «Глобальная экономика», «Торговля и инвестиции» и деловом ужине. Перед началом саммита прошла традиционная церемония фотографирования, на общей фотографии всех лидеров Эрдоган стоял между президентом США Дональдам Трампом и президентом Индонезии Джоко Видодо. Перед ужином турецкий лидер пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В краткой беседе также приняли участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр финансов и казначейства Берат Албайрак.

Эрдоган обозначил сроки получения С-400

Согласно NTV, в своем выступлении Эрдоган подчеркнул, что несмотря на угрозы со стороны американцев, Турция «не отступит» от принятого решения приобрести четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400. «В следующем месяце в Турцию начнется доставка российских зенитных ракетных систем С-400. Этот вопрос напрямую связан с суверенными правами Турции, поэтому мы уже не отступим», — отметил глава страны. Выступая перед однопартийцами в Великом национальном собрание Турции Эрдоган сообщил, что поставки купленных С-400 начнутся в июле текущего года. «Мы не обязаны получать у кого бы то ни было разрешение, чтобы удовлетворить свои потребности в оборонной сфере», — отметил он.

Вашингтон требует от Анкары сделать выбор

В Брюсселе на встречи министров обороны НАТО постоянный представитель США Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что если Анкара все же приобретет российские С-400, то тогда Турции придется отказаться от американских самолетов F-35, сообщает CNN Türk. «Все указывает на то, что Россия готова передать Турции С-400, и это будет иметь серьезные последствия для Анкары», — отметила она. Кроме того, Хатчинсон указала на то, что С-400 представляют угрозу для F-35. Она подчеркнула, что в случае поставок российских систем С-400 в Турцию, США не позволит использовать самолет F-35 и участвовать в программах его развития. «Турция будет исключена из системы F-35, мы не можем позволить, чтобы проникновение русской системы С-400 в альянс нанесло ущерб проекту F-35», — заявила она. Накануне саммита G20 ожидалось, что Эрдоган встретится с Трампом, чтобы обсудить приобретение Анкарой С-400. В интервью Reuters один из дипломатов НАТО сообщил, что эта встреча может стать последним шансом для решения этого вопроса.

Международные агентства предупредили Эрдогана

TR724 опубликовал экспертные анализы, которые говорят о том, что поражение правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле будет иметь политические последствия для нее самой и для экономики Турции. Эксперт британского Chatham House Фади Хакура сообщил, что выборы в Стамбуле были важны, но не имеют решающего значения для политического будущего президента Эрдогана и правящей партии. Хакура заявил, что Эрдоган совершил стратегическую ошибку, оказав давление на Высшую избирательную комиссию Турции (YSK) и преувеличивая важность Стамбула. «Настоящей опасностью для власти Эрдогана является ухудшение экономической ситуации в Турции, и ему нужно сосредоточиться на этом, а не на том, кто победил на выборах в Стамбуле. Однако, главная проблема это то, что Турция уже не сможет восстановить свою экономику быстрым путем», — пишет эксперт. Стратег Rabobank по валютам развивающихся стран Петр Матыс также отметил, что власти Турции после итогов выборов должны сосредоточиться на экономике страны. «Главной задачей администрации Эрдогана должно стать улучшение экономических показателей. Итоги выборов в Стамбуле должны стать стимулом для проведения смелых реформ, необходимых для снижения инфляции и стабилизации экономики страны. Твердая приверженность реформам, предпочтительно под надзором Международного валютного фонда, может восстановить доверие турок к ПСР до выборов в 2023 году», — подчеркнул он. Руководитель стамбульского отделения фонда имени Генриха Белля Кристиан Бракель утверждает, что выборы в Стамбуле устранили политическую неопределенность, что положительно сказалось на оценки активов, стоимость которых выражена в турецкой лире. «Рынки довольны тем, что правительство не ставит под сомнение победу оппозиции. Однако США могут оказать большое давление на Турцию посредствам санкций CAATSA. И даже если (санкции) будут целенаправленные, турецкая экономика может пострадать от них больше, чем, от итогов выборов», — заявил руководитель фонда.

Новый скандал в МИД Турции!

Появился еще один шпионский скандал, который создаст головную боль для Анкары на международной арене. В новых документах, опубликованных новостным сайтом Nordic Monitor, было подтверждено официальными переписками то, как турецкие посольства и консульства ведут шпионскую деятельность и выступают в качестве центров профилирования своих граждан за рубежом. Документы проливают свет на то, как донесения дипмиссий позже превращаются в расследование против граждан, живущих за границей, а люди в Турции вскоре становятся жертвами репрессий. Согласно информации Nordic Monitor, министерство иностранных дел под грифом секретности 19 февраля 2018 года направило список имен в генеральную прокуратуру Анкары. Имена были получены из зарубежных диппредставительств. Эти же данные были направлены в Национальное разведывательное управление, управление полиции и министерство юстиции. В документе, подписанном заместителем главы МИД Турции Кааном Эсенером, признается, что имен были получены благодаря открытым источникам и разведывательной информации.

«Конец эпохи Эрдогана»

Турецкая редакция Deutsche Welle цитирует газету Die Welt, которая, комментируя выборы в Стамбуле, опубликовала статью на первой полосе с заголовком «Конец эпохи Эрдогана». «Если бы Турция была действительно демократической страной, Эрдогана бы поблагодарили за все его прошлые заслуги, и поздравили бы с выходом на пенсию. Но Турция не является демократической страной так же, как и Эрдоган не является демократическим политикам. Потому что Эрдоган знает, что с момента ухода из власти, он не сможет провести остаток своей жизни мирно отдыхая в Мармарисе. Он наверняка будет привлечен к ответственности за коррупцию, коррупцию конституционного порядка и за многие другие обвинения», — пишет газета. Газета Süddeutsche Zeitung опубликовала статью с заголовком «Пощечина Стамбула». «Тот факт, что Стамбул, который является самым большим город с точки зрения финансовых ресурсов страны, после выборов перешел в руки оппозиции, стал хорошим шлепком для тех, кто не мог принять это. Результаты выборов вселяют надежды на будущее Турции. Потому что, несмотря на все недостатки, это показывает, что политическая система в стране способна внести коррективы в демократию. Успешная власть Эрдогана осталась в прошлом. Но это вовсе не означает, что обстановка в Турции быстро изменится в лучшую сторону. Парламентские выборы состоятся только в 2023 году. В случае досрочных выборов, для успеха оппозиция должна стать единым органом, как это было на выборах в Стамбуле», — считает Süddeutsche Zeitung. «Историческая победа Экрема Имамоглу на выборах в Стамбуле показывает, что турки не примут самодержавие, несмотря на оказанные давления», — пишет газета Die Zeit.

В Турции военная служба сокращена до полугода

Согласно газете Sözcü, новый законопроект о сокращении срока обязательной воинской службы, в Турции был принят 335 голосами «за» в национальном парламенте. Он вступит в силу после его ратификации президентом Турции и публикации в «Официальной газете» страны. Срок обязательной воинской службы сокращается с 12 месяцев до шести и позволит проходить постоянную оплачиваемую службу в армии тем, кто может себе это позволить. Кроме того, срок службы офицеров запаса и военнослужащих с нововведением званием унтер-офицеров запаса, выбираемых из числа выпускников университетов или колледжей, составит 12 месяцев, а для рядовых и частников — шесть месяцев. Призывники смогут будут пройти военную подготовку в течение одного месяца и быть освобождены от оставшихся пяти месяцев службы, заплатив 30 тысяч лир (почти 5,2 тысячи долларов). Как только законопроект будет ратифицирован, 100 тысяч солдат, которые проходят службу сроком в один год, будут демобилизованы досрочно.

Суд Турции освободил сотрудника консульства США

Согласно газете Cumhuriyet, перед встречей Эрдогана с Трампом на саммите G20, турецкий суд постановил освободить сотрудника службы безопасности генерального консульства США в Стамбуле Назми Мете Джантюрка. Метину Топузу, который находился под стражей с момента своего ареста в октябре 2017 года, и еще двум сотрудникам консульства, предъявили уголовные обвинения, ставшие причиной дипломатического скандала между США и Турцией. Джантюрк, его жена Севим и дочка Кевсер Ирем предстали перед судом по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации. За слушаниями, которые проходили в 27-ом высшем уголовном суде Стамбула, следили генеральный консул США Дженнифер Л. Дэвис, поверенный в делах США Джеффри Ховениер и сотрудники консульства. Джантюрка освободили из-под домашнего ареста по состоянию здоровья, но наложили запрет на поездки.

Сирийская армия обстреляла Идлиб

Турецкий телеканал NTV показал сюжет об обстреле наблюдательного пункта №10 в Идлибе. Министерство обороны Турции сообщило, что в результате минометного обстрела одного из двенадцати наблюдательных пунктов турецких военных погиб один военнослужащий и еще трое получили ранения. Военное ведомство обвинило в нападении сирийскую сторону. В заявлении министерство подчеркнуло, что атака была «преднамеренной», но не указало, кто именно это сделал. Тем не менее, в заявлении говорится, что атака была совершена из зоны деэскалации с позиций контролируемых «сирийскими правительственными войсками». Что указывает на то, что Анкара считает ответственной за нападение сирийское руководство.

США назначили посла в Турции

Посол США в Анкаре, который так и не был назначен на протяжении двух лет, наконец-то был одобрен американским Сенатом. Им стало Дэвид Саттерфилд, которого Трамп назначил в посольство еще в феврале. Ожидается, что Саттерфилд вскоре прибудет в Анкару и возглавит дипмиссию. Посольство США опубликовало сообщение в соцсетях: «У нас есть отличная новость для вас! Сенат одобрил Саттерфилда в качестве посла. Мы с нетерпением ждем встречи с ним в ближайшем будущем». Срок полномочий посла Джона Басса истек в октябре 2017 года. После того, как Басс покинул Турцию, Вашингтон не назначал нового посла.

О влиянии турецких спецслужб

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, в докладе внутренней разведки Германии о ситуации в стране в 2018 году впервые под отдельным заголовком была обсуждена деятельность Национальной разведывательной службы (MIT) Турции. В докладе Агентства по защите Конституции (BfV), ответственном за внутреннюю разведку в Германии, отмечается, что в последние годы деятельность турецких спецслужб сосредоточилась на движении «Хизмет» (сторонники проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США). Также MIT пытается усилить свое влияние в немецком обществе через граждан турецкого происхождения. На 387-страничном документе деятельность турецкой Национальной разведывательной организации в Германии была представлена в разделе «Разведывательная служба Турецкой Республики». Кроме этого, по оценке немецкой разведки, возобновление мирных переговоров между Анкарой и Рабочей партией Курдистана (РПК) назван «маловероятным».

КОРОТКО, НО ВАЖНО

По данным информационного агентства «Тасним», генеральный директор «Железных дорог Ирана» Мохаммед Реджеби рассказал, что между Турцией и Иран было запущено сообщение Тегеран — Ван. Поезд будет следовать по маршруту и обратно раз в неделю.

В сумочке пассажира автобуса, следовавшего в провинцию Эрзурум, власти изъяли 3200 золотых монет византийского периода. Жандармерия получила оперативную наводку, после которой решила остановить пассажирский автобус, следовавший из провинции Агры в район Кепрюкей. Во время проверки у одного из пассажиров и были обнаружены спрятанные в сумочке монеты 2 дюйма в диаметре с изображениями фигур и сооружений древних цивилизаций. Монеты изъяты.

В юго-восточной провинции Турции Шанлыурфа столбик термометра достиг самого высокого показателя в этом году — 58 градусов жары. Из-за столь высокой температуры граждане в этот день не выходили на улицы, административный центр провинции опустел, лишь муниципальные бассейны были заполнены детьми.