Москва, , 15:26 — REGNUM

В Совфеде осудили заход эсминца ВМС США «Карни» в акваторию Черного моря, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

«Перефразируя известное изречение — война войной, а обед — по расписанию, — можно сказать, что президент США Дональд Трамп вправе сколько угодно восторгаться встречей с президентом России Владимиром Путиным, называя ее отличной, но регулярные «визиты» военных кораблей в Черное море никто отменять не собирается», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор с сожалением констатировал, что «американская политическая система буквально заточена на русофобию, и что-то переиначить здесь будет очень и очень непросто».

Учения Sea Breeze стартуют 1 июля. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля и 24 самолета. С начала 2019 года это пятый визит американского военного корабля в регион. Последний состоялся в апреле, когда в акваторию Черного моря для участия в маневрах с Военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец Ross.