Москва, , 15:18 — REGNUM

В Госдуме видят позитивный сигнал для Корейского полуострова во встрече президента США и лидера КНДР, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

«Встреча президента США и лидера КНДР, а также достигнутая ими договорённость продолжить рабочий диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности в целом», — отметил глава комитете Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз доказал, что он готов ради достижения важных для него результатов ломать привычные клише и стереотипы: он стал первым президентом США, шагнувшим на территорию Северной Кореи, подчеркнул парламентарий.

«Это уже делает данную встречу исторической. Однако надо понимать, что главная цель носила сугубо символический характер: преодолеть негативную динамику, возникшую после провала саммита в Ханое и вернуть впечатление, что США и КНДР привержены строительству новых — мирных — отношений и движутся к разрешению северокорейской ядерной проблемы. Отсутствие этого нового поворота все больше убеждало бы мир в неспособности Вашингтона достичь взаимопонимания с Пхеньяном. Сейчас же без каких-либо реальных подвижек в позициях сторон, Трампу удалось воссоздать позитивные ожидания. Видимый политический результат достигнут», — сказал Слуцкий.

«Но будет ли прогресс устойчивым? Способны ли США действительно решить проблемы в двустороннем порядке? Как показывает предыдущий опыт, однозначно нет. Тем более, еще раз подчеркну, сближения позиций сторон по сути нет», — рассуждает он.

Это означает, что отдавать вопросы межкорейского урегулирования только на откуп Вашингтона было бы ошибкой, полагает глава комитета.

«Излишне прагматичный подход США не всегда играет конструктивную роль во взаимодействии с таким непростым партнером как КНДР. Для баланса необходимо расширять круг международных посредников. Я не говорю о слепом возврате к формату шестисторонних переговоров, но совсем нелишним здесь использовать огромный наработанный потенциал России и Китая», — заключил Слуцкий.