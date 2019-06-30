Симферополь, , 15:17 — REGNUM

Власти Крыма прокомментировали очередной заход американского военного корабля в акваторию Черного моря. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 июня, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня американский эсминец «Карни» прошел проливами Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря. Боевой корабль ВМС США примет участие в американо-украинских учениях Sea Breeze-2019. Эти учения пройдут в воздухе, на воде и на суше.

Гемпель заявил, что в Крыму удивлены наглым упорством США сохранять военное присутствие в Черном море.

«Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов», — сказал он.

Гемпель подчеркнул, что российская армия и российский флот за последние годы получили большое количество самого современного оружия, которое в разы превосходит оружие американское. Армия и флот России в состоянии обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь своих граждан.

«А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе», — заявил Гемпель.