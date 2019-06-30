Женева, Швейцария, , 15:03 — REGNUM

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что между Россией и Грузией нет никакого конфликта, произошедшие в Тбилиси события — это внутренние грузинские проблемы. Однако грузинская власть делает всё, чтобы окончательно разорвать отношения с Россией. Об этом Матвиенко заявила журналистам сегодня, 30 июня, после многосторонней встречи с участием председателей ассамблей Межпарламентского союза 2017 — 2019 годов и руководства Межпарламентского союза.

«Те власти, которые сегодня в Грузии, они все делают, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией. Они не самостоятельные, они делают это под диктовку», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что так будет продолжаться до тех пор, пока власти Грузии не проявят себя настоящей властью и не наведут порядок в стране. Москва не пойдет на переговоры с Тбилиси до тех пор, пока не будет прекращена русофобская вола, которую в Грузии поднимают радикалы, и не будут принесены официальные извинения.

Произошедшие в Тбилиси события, когда радикалы прозападной грузинской оппозиции атаковали официальную российскую делегацию, которая прибыли в столицу Грузии на Межпарламентскую ассамблею православия, были заранее заготовленной провокацией — это не конфликт между Россией и Грузией.