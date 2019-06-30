Сеул, , 13:46 — REGNUM

Новый пресс-секретарь Белого дома США Стефани Гришэм получила ушибы в давке с корейскими журналистами во время переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третьи по счету переговоры Трампа с Ким Чен Ыном состоялись сегодня в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Переговоры были несколько спонтанными, так как их не готовили заранее, а Трамп написал в сети микроблогов Twitter, что после саммита «большой двадцатки» в Осаке он прилетит в демилитаризованную зону и готов там встретиться с Кимом. В Пхеньяне согласились на встречу.

Протокол встречи явно не был до конца согласован и в какой-то момент Гришэм поссорилась с северокорейскими журналистам и охранниками. По данным американского журналиста Джима Акосты, Гришэм пыталась протащить журналистов из США на лучшие места для съемки рукопожатия лидеров двух стран. По данным Associated Press, охрана северокорейского лидера блокировала доступ репортеров из США к главам двух стран, а Гришэм пыталась эту блокировку преодолеть и получила ушибы. Потребовалась ли ей госпитализация — не уточняется.

Напомним, что Гришэм стала пресс-секретарем Белого дома совсем недавно. До этого она была пресс-секретарем первой леди США Меланьи Трамп. Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ушла с должности, чтобы выдвигаться в губернаторы её родного штата Арканзас.