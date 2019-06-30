30 июня 2019 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 12:12 — REGNUM





Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме прошел круглый стол, посвященный миссии российских миротворцев в Республике Абхазия в 1994 — 2008 годах. Он был организован по инициативе ветеранов-миротворцев, абхазского руководства и Института стран СНГ. В его работе приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия, министр иностранных дел Даур Кове и другие. Российскую сторону представлял первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин.

А также российские и абхазские эксперты, некоторые из которых являются очевидцами тех событий, что придало форуму особую значимость, поскольку многие связанные с кавказской войной августа 2008 года факты и события, которые они приводили в своих выступлениях, пока еще не вошли в исторический и аналитический оборот. Это первое. Второе. Как отмечали в своих выступлениях на «круглом столе» российские военные эксперты, опыт миротворческой миссии России в Абхазии, как и в других зонах конфликтов в Приднестровье и Южной Осетии, активно используется сегодня в Сирии (напомним, что более сорока тысяч российских офицеров и солдат участвовали в обеспечении мира в бывшей зоне грузино-абхазского конфликта). Наконец, так получилось, что дата 25-летия прибытия российских миротворцов в Абхазию хронологически совпало с началом политических потрясений в соседней Грузии, где активно присутствует «абхазская тема».

Вот почему круглый стол в Сухуме оказался на редкость информационно очень насыщенным и познавательным. Открывая мероприятие, депутат Затулин, в частности, отметил: «Мы хорошо знаем, что в республике чтят память о миротворческой миссии, в ходе которой за годы ее проведения погибли 117 русских солдат и офицеров. Эти люди пали не от абхазских пуль, не от абхазской руки, а в результате провокаций, засад из-за угла, которыми злоупотребляла грузинская сторона». В свою очередь президент Хаджимба говорил о том, что в республике «мы хорошо помним те усилия, которые прилагались для того, чтобы миротворчество состоялось и как к этому процессу относились в Грузии и в странах Запада». По его словам, «хотя миссия и называлась «контингентом миротворческих сил стран СНГ», на самом деле, в большинстве своем контингент состоял из представителей Вооруженных сил России».

В этой связи старший преподаватель военной академии Генерального штаба России, генерал-майор Александр Роговой вспомнил, как руководство России и Грузии обращались к западным странам ввести миротворцев в зону конфликта, прекратить кровопролитие. Но в ООН ответили, что на это у них нет денег и предложили лишь делегировать туда наблюдателей. Действительно тогда было непростое время. Со стороны определенных сил в Тбилиси предпринимались попытки придать миротворческим сила в зоне их ответственности исключительно полицейские функции, чтобы они способствовали «восстановлению контроля Грузии над территорией Абхазии». Затулин поделился воспоминаниями и о том, как в Москве некоторые высокопоставленные дипломаты уверяли всех в том, что миротворческая операция должна быть вообще прекращена, как в 1994 году президент России Борис Ельцин и руководители стран СНГ (кроме главы Белоруссии) объявили Абхазии экономическую блокаду.

Ближе к концу 2019 года выйдет книга, посвященная 25-летию миротворческой операции в Абхазии, в которой будут опубликованы многие выступления участников круглого стола. Как говорится, для истории. Что же касается современной жизни республики, то она реагирует на существующие вызовы. В связи с событиями в Грузии власти приняли решение ограничить въезд иностранных граждан с грузинской территории и выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии. Повышены меры безопасности и на российско-абхазской границе, в чем автор имел возможность убедиться лично. В Сухуме готовятся к президентским выборам, в которых намерены принять участие достаточно активные инициативные группы и десять политических партий. По всем признакам, приморская курортная Абхазия переживает естественную «болезнь роста» и укрепления национальной государственности, чего без консолидации всего общества добиться будет непросто.

Не случайно представителей власти и тех, кто относит себя к оппозиции, можно встретить на улицах Сухума в неформальной обстановке. Проводится много дискуссий, в том числе и о возможности продажи недвижимости иностранцам, что затрагивает, конечно, и россиян. Но, как заявил президент Абхазии, принимая представителей российской делегации, «свое будущее республика связывает исключительно только с Россией» и в этом смысле не существует противоречий между нынешней властью и оппозицией. Идеология у всех ведущих политиков и политических сил одна: строительство независимого Абхазского государства, находящегося в союзе с Российской Федерацией. Это не обсуждается.

Сухум — Москва