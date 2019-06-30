Сеул, , 11:49 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном о создании специальной группы переговорощиков. Об этом Трамп заявил сегодня, 30 июня, по итогам встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями.

«Мы создадим специальные команды, которые выработают детали. Скорость нашей целью не является, мы хотим устроить подробную, хорошую сделку», — сказал Трамп.

Он пояснил, что на протяжении ближайших двух-трёх недель эти команды начнут работать, чтобы увидеть «могут ли они что-либо сделать». Процесс переговоров и выработку решения Трамп назвал «большим и сложным», но не так сложным, как это кажется некоторым.

Американской частю группы будет руководить специальный посланник Государственного департамента по КНДР Стивен Бигэн. В группу также войдет государственный секретарь Майк Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня состоялась третья встреча Трампа с Ким Чен Ыном. Их первая встреча прошла в Сингапуре в 2018 году. Тогда лидеры двух стран договорились начать обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Но практически сразу появились противоречия в трактовках договорённостей. США фактически в ультимативной форме требуют от КНДР одностороннего ядерного разоружения и не дают никаких реальных гарантий безопасности Северной Корее. В свою очередь Пхеньян настаивает на ответных шагах в случае, если он пойдет на ядерное разоружение. Например, снятии международных санкций и выводе американских войск из Южной Кореи.