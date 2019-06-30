Сеул, , 10:29 — REGNUM

Третья встреча президента США Дональда Трампа с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном состоялась в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает CNN.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что после саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака он отправится в демилитаризованнаую зону на границе двух Корей и надеется встретиться там с лидером КНДР.

Трамп прибыл в демилитаризованную зону сегодня в сопровождении президента Южной Кореии Мун Чжэ Ина. Для встречи с Ким Чен Ыном Трамп ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. Президент США заявил, что для него огромная честь побывать в КНДР. Он пожал руку северокорейского лидера и они вместе перешли на юную сторону демилитаризованной зоны. Таким образом Трамп стал первым президентом США, который пересек демилитаризованная зону и вернулся обратно.

«Рад снова тебя видеть. Я не ожидал встретить тебя в этом месте», — сказал Ким Чен Ын.

Трамп в свою очередь решил пригласить Ким Чен Ына сразу в Вашингтон.

«Я приглашаю тебя в Белый дом прямо сейчас», — сказал он.

Ким Чен Ын улыбнулся, но ничего определенного не ответил.

Каких-то конкретных договоренностей от этой встречи никто не ждёт.