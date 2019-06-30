Киев, , 09:22 — REGNUM

Украинский политики и общественный деятель Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявляет, что продолжит переговоры с Донецком и Луганском относительно дальнейшего освобождения удерживаемых сейчас украинцев.

ИА REGNUMнапоминает, что вечером 28 июня домой вернулись 4 украинцев, об освобождении которых договорился Медведчук. В частности, Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов были освобождены руководством республик Донбасса в одностороннем порядке.

«Мы очень рады тому, что 4 наших граждан вернулись на Родину, они освобождены, переданы нам. Положительный результат был достигнут в результате переговорного процесса. Надо говорить, надо вступать в диалог, надо выстраивать отношения для того, чтобы вернуть людей, для того, чтобы на Донбассе был мир, и для того, чтобы прекратились боевые действия. Без диалога и без переговоров ничего не будет. Рассчитывать на кого-то, что кто-то на кого-то подействует, кто-то кого-то заставит, кто-то кого-то вынудит — это рассчитывать на нулевой результат. Поэтому надо проводить работу. И эту работу мы проводим и будем проводить дальше», — заявил Медведчук.

Политик акцентировал внимание на том, что переговоры с Донецком и Луганском идут именно по освобождению удерживаемых лиц.

«Почему? Потому что по обмену — этим должна заниматься власть. И власть дает полномочия тем, кто от ее имени выступает. Здесь речь идет об одностороннем освобождении, как это произошло с 4 гражданами Украины. И проводятся дальше переговоры об освобождении отдельных лиц, которые отбывают наказание в Российской Федерации. Эта работа продолжается», — уточнил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский достаточно прохладно отнесся к освобождению 4 украинцев руководством ДНР и ЛНР, дав понять, что считает это исключительно предвыборным шагом. В ответ Медведчук напоминл Зеленскому, что вопросом освобождения удерживаемых лиц он занимается с 2014 года.

В свою очередь президент России положительно оценил акцию по освобождению 4 украинцев, заявив журналистам, что это «хороший пример работы».