Тбилиси, , 09:20 — REGNUM

Сегодня процессами в Грузии управляет деструктивная сила. Об этом заявил бывший госминистр Грузии (в правительстве «Грузинской мечты») по вопросам урегулирования конфликтов, конфликтолог Паата Закареишвили грузинскому изданию «Ахали таоба» («Новое поколение»).

«Главная проблема в том, что сегодня процессами в Грузии управляет «Национальное движение», эта деструктивная сила, направленная на разрушение страны, а не на созидание. А нынешнее правительство — беспомощная сила. «Национальное движение» способно на все, а «Мечта» не способна ни на что. Сегодня повестку дня правительству составляет «Национальное движение»! Конечно, это вина правительства. Оно не должно уклоняться от ответственности», — заявил Закареишвили.

Выход из создавшейся ситуации он видит в переговорах с бывшими соратниками «Грузинской мечты» и воссоздании коалиции, в которую, по мнению конфликтолога, должны объединиться все конструктивные силы.

«Бидзина Иванишвили должен прямо заявить, что допустил ошибку, когда развалил коалицию, из-за чего рядом с ним остались только фарисеи, временщики и льстецы. Оказывается, в коалиции была сила, которая защищала его от этого. Поэтому он должен принести извинения и позвать за стол переговоров этих людей, сказать, что готов к сотрудничеству. Если он это сделает, я уверен, что очень многие конструктивные силы придут к нему и начнут исправление ситуации», — пояснил Закареишвили.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.