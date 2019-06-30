Стамбул, Турция, 30 июня 2019, 09:12 — REGNUM

Командование военно-морских сил США направило в Черное море эсминец «Карни» для участия в очередных военно-морских учениях Sea Breeze. Об этом сегодня, 30 июня, сообщается на официальном сайте Шестого флота Соединённых Штатов.

Эсминец USS Carney
Эсминец USS Carney

Отмечается, что это уже пятый визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года. Предыдущий визит состоялся в апреле, когда в Черное море зашел эсминец «Росс», который принял участие в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии.

«Карни» уже прошел проливы Дарданеллый и Босфор и вышел в акваторию Черного моря.

Что касается учений Sea Breeze — 2019, то это совместные американо-украинские военные учения, которые проходят на море, в воздухе и на суше. Данные учения США проводят в рамках политики сдерживания Российской Федерации.