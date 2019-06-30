Стамбул, Турция, , 09:12 — REGNUM

Командование военно-морских сил США направило в Черное море эсминец «Карни» для участия в очередных военно-морских учениях Sea Breeze. Об этом сегодня, 30 июня, сообщается на официальном сайте Шестого флота Соединённых Штатов.

Эсминец USS Carney

Отмечается, что это уже пятый визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года. Предыдущий визит состоялся в апреле, когда в Черное море зашел эсминец «Росс», который принял участие в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии.

«Карни» уже прошел проливы Дарданеллый и Босфор и вышел в акваторию Черного моря.

Что касается учений Sea Breeze — 2019, то это совместные американо-украинские военные учения, которые проходят на море, в воздухе и на суше. Данные учения США проводят в рамках политики сдерживания Российской Федерации.