Киев, , 05:33 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский знал о принятом европейскими лидерами решении о возвращении России в ПАСЕ, но не принял никаких мер для того, чтобы это предотвратить. Произошедшее есть не что иное, как сдача национальных интересов Украины, заявил в эфире телеканала «Украина» депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Владимир Зеленский Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент. youtube.com

«Они договорились за нашей спиной. Зеленский знал, про то, что это решение принято, не сделал ничего для того, чтобы остановить реванш российского Кремля, не проинформировал даже», — негодует депутат Ляшко.

Поступок Зеленского депутат считает недостойным главы государства.

«Президент Украины должен защищать национальные интересы страны, а не сговариваться с Берлином, с Вашингтоном или с Парижем за счет национальных интересов Украины», — отметил лидер Радикальной партии Украины.

Продолжая мысль, депутат призвал не обижаться на немцев и французов, говоря «они нас кинули», а извлечь из ситуации урок.

«Каждая страна защищает свои национальные интересы. А мы как в детском саду, хотим, чтобы за нас все делали, за нас все решали, и нам принесли готовое на блюдечке, — заявил Ляшко. — …Никто ничего не сделает. Потому что одни хотят землю нашу, другие дешевую рабочую силу, а… в Европе хотят лес-кругляк. Но никто не хочет, чтобы была сильная страна».

Напомним, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы 26 июня приняли решение о возвращении российской делегации полномочий в полном объеме. Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Россия и Евросоюз могут начать вести переговоры «за спиной Украины».