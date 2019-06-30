Вашингтон, , 04:05 — REGNUM

Многие страны G-20 переживают экономические трудности, но практически все поздравили президента США Дональда Трампа с «самой лучшей экономикой в мире». О радужных перспективах американской экономики американский лидер заявил 30 июня во время визита в Южную Корею на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке

«Лидеры практически всех стран, с которыми я встречался на G-20, поздравили меня с нашей великой экономикой», — заявил президент США, подчеркнув, что многие страны переживают трудности в этой сфере.

По мнению Трампа, экономика США не просто стоит на лидирующих позициях среди экономик остальных государств, а обладает неограниченным потенциалом.

«У нас самая лучшая экономика в мире, с большим и неограниченным потенциалом, смотрящим в будущее!», — резюмировал свое сообщение глава США.

Ранее Трамп выразил удовлетворенность ходом переговоров с председателем КНР Си Дзиньпином, подчеркнув, что не торопится с заключением сделки, ставя во главу угла ее качество.