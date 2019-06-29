Москва, , 22:57 — REGNUM

Двое известных российских телеведущих Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов, высказанных президентом США Дональдом Трампом в адрес российского лидера Владимира Путина, их полемику 29 июня можно было наблюдать в Telegram-каналах.

Владимир Путин и Дональд Трамп Kremlin.ru

С точки зрения Скабеевой, дословный перевод фразы, обращенной в адрес президента России звучит как «великий».

"Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?» , — отметила Скабеева, добавив, что Путин действительно великий политик.

Более сдержанным в своих чувствах к главе государства оказался коллега Скабеевой, отметивший, что перевод был осуществлен верно.

«Отличный парень, не больше, но и не меньше» , — подчеркнул Соловьев, говоря о переводе фразы «great gay», сказанной Трампом в отношении Путина.

Напомним, ранее лидеры США и России провели встречу в рамках саммита «Большой двадцатки», прошедшего в японском городе Осака. Стороны общались около полутора часов и обсудили широкий спектр вопросов: от экономического сотрудничества до поддержания стабильности в мире.