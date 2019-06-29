Москва, 29 июня 2019, 22:57 — REGNUM
Двое известных российских телеведущих Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов, высказанных президентом США Дональдом Трампом в адрес российского лидера Владимира Путина, их полемику 29 июня можно было наблюдать в Telegram-каналах.
С точки зрения Скабеевой, дословный перевод фразы, обращенной в адрес президента России звучит как «великий».
Более сдержанным в своих чувствах к главе государства оказался коллега Скабеевой, отметивший, что перевод был осуществлен верно.
Напомним, ранее лидеры США и России провели встречу в рамках саммита «Большой двадцатки», прошедшего в японском городе Осака. Стороны общались около полутора часов и обсудили широкий спектр вопросов: от экономического сотрудничества до поддержания стабильности в мире.