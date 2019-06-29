Тбилиси, , 20:30 — REGNUM

Организаторами так называемого «марша свободы», который начался в Тбилиси примерно в 19:00 по местному времени (18:00 мск) и продолжался около часа, а затем перерос в митинг у здания парламента, оказались соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а вовсе не студенты и гражданские активисты, как было заявлено ранее. Это наглядно подтвердило само шествие и весь процесс его организации, начиная от сбора в трёх локациях, мобилизации сторонников из регионов и заканчивая стройными рядами манифестантов, в центре которых были именно лидеры «Национального движения», ранее формально отколовшаяся от него «Европейская Грузия», а также многочисленные мелкие партии, всегда считавшиеся сателлитами партии Саакашвили.

К ним присоединились и фактически до конца раскрыли свою политическую направленность «Свободные демократы». Многие пришли на манифестацию с семьями и детьми, привели своих дальних и близких родственников и знакомых.

Лидеры и активисты «Национального движения» собрались у Тбилисской филармонии, где еще раз призвали сторонников из регионов присоединиться к маршу. Затем направились к памятнику Руставели, где уже собрались члены и сторонники «Европейской Грузии» и присоединившиеся к ним «Свободные демократы», а оттуда шествием направились на площадь Первой Республики, с которой и началось массовое шествие.

Проходил марш шумно, под свисты и автомобильные гудки, с лозунгами «Россия — оккупант», «Гахария — уходи» и оскорбительными плакатами с портретами президента России и лидера правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили.

По пути, на проспекте Руставели, демонстранты выпустили разноцветный газ, который окутал все шествие. У гостиницы «Тбилиси Марриотт» к пешему шествию присоединилась группа мотоциклистов. И все вместе завершили марш у памятника Святому Георгию на площади Свободы.

Под свисты и гудки, а также под барабанный бой вернулись на проспект Руставели, к зданию парламента, где начался очередной, ставший традиционным, 10-й по счету митинг. На этот раз, благодаря мобилизации активистов и сторонников всех политических партий, достаточно многолюдный.

Среди участников шествия была и супруга экс-президента Саакашвили Сандра Руловс, которая призвала митингующих выдвинуть новые требования. Если до сих пор было заявлено, что если правительство отправит в отставку главу МВД Георгия Гахария, то митинги прекратятся. Во всяком случае, еще вчера так говорили все выступавшие у здания парламента.

Сандра Руловс в беседе с журналистами выразила мнение, что даже в случае отставки Гахария митингующие не должны останавливаться и должны потребовать отставки всего правительства Грузии и проведения досрочных выборов.

Ранее ее супруг Михаил Саакашвили распространил очередное видеообращение, в котором призвал организаторов акций протеста в Тбилиси не останавливаться, идти до конца и выдвинуть новые требования. Именно эти требования и озвучила Сандра Руловс.

Правда, пока выступающие на акции ораторы заявляют, что в случае отставки Гахария разойдутся по домам. Но митинг, достаточно шумный и напряжённо-эмоциональный, продолжается. И как повернётся развитие событий — неизвестно.

«Они всё ещё не понимают, кто мы, собравшиеся здесь», — заявил один из ораторов.

Пока шёл марш на проспекте Руставели, правящая партия распространила очередное заявление, в котором ещё раз озвучила инициативу проведения парламентских выборов 2020 года по новой, пропорциональной системе, с 0% барьером. 1 июля «Грузинская мечта» устраивает презентацию новой избирательной системы и приглашает на презентацию все политические партии, представителей неправительственных, международных организаций и аккредитованного в Грузии дипкорпуса. На эту инициативу уже откликнулись на акции и заявили, что ни на какие переговоры с этим правительством они не пойдут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.