Тбилиси, , 20:04 — REGNUM

Акция протеста под названием «Марш свободы» проходит на проспекте Руставели в столице Грузии 29 июня. Об этом сообщает «Грузия Online» со ссылкой на свои источники.

Демонстранты, которые движутся к площади Республики, требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Как передавало ИА REGNUM, массовые беспорядки, поводом для которых стало размещение председателя Международной ассамблеи православия Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии, прошли в Тбилиси 20 июня.

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