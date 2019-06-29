Вашингтон, , 19:47 — REGNUM

Немногие встречи «большой двадцатки» со времен финансового кризиса 2008 года оказались более сложными, чем та, что началась вчера, 27 июня, и продолжается сегодня в Осаке (Япония). И президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет к этому непосредственное отношение, считает испанское издание El Pais.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Торговое противостояние Вашингтона с Китаем, Японией и другими странами добавилось к растущему напряжению в отношениях с Ираном и личной битве американского президента с нелегальной миграцией. И хотя в попытке угодить Трампу японский премьер-министр Синдзо Абэ попытался уменьшить экологические обязательства и критику протекционизма в итоговом официальном сообщении, переговоры на этот счет не выглядят простыми.

«Китайский лидер Си Цзиньпин, американец Трамп, индийский премьер-министр Нарендра Моди. Один за другим мировые лидеры прибывали в минувший четверг в Осаку, чтобы провести саммит, который, по признанию главы Совета Европы Дональда Туска, представляется «сложным» из-за «растущего по всему миру напряжения». В четверг вечером, накануне начала встречи, так и не удалось договориться о минимальном совместном заявлении по поводу вопросов, которые еще совсем недавно были рутинными — таких как борьба с протекционизмом или климатическими изменениями», — пишет El Pais.

Угрозы, озвученные Трампом в предшествовавшем поездке интервью и посредством записей в Twitter, показали, что встреча лицом к лицу политических лидеров, особенно в теории остающихся союзниками, легкой не станет. Трамп поставил под сомнение будущее оборонного договора с Японией, охарактеризовал Германию как ненадежного партнера, снова пригрозил еще раз поднять тарифы на китайскую продукцию, набросился на репрессивные меры, принятые Индией в отношении ряда американских товаров, и обвинил Вьетнам — возможное место размещения американских фабрик, если трения между Вашингтоном и Пекином продолжатся, — в том, что он наживается на США.

«Почти все страны в этом мире сильно наживаются на Соединенных Штатах», — заявил Трамп в интервью телевизионному каналу Fox. Однако российский президент Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, которые также посетили саммит, остались неупомянутыми в серии выпадов президента США.

Как бы там ни было, главным событием саммита обещает стать встреча Трампа и Си Цзиньпина в эту пятницу, цель которой — попытаться приблизиться хоть к какому-то пониманию в вопросах торговой и технологической войны. Переговорам двух лидеров предшествовали противоречивые сигналы: до того, как приземлиться в Осаке, американский президент заверил, что Китай «хочет прийти к соглашению», поскольку его экономика находится на спаде, и в очередной раз вызвал призрак новых тарифов на 325 млрд долларов (285,4 млрд евро), которыми могут быть обложены еще не обремененные пошлинами китайские товары. Однако гонконгское издание South China Morning Post сообщает, что лидеры двух держав намерены договориться о новом перемирии на шесть месяцев, чтобы предоставить больше пространства для маневра своим командам, ведущим переговоры в поисках решения торговых споров.

Хотя американская сторона пытается оставить дело Huawei за рамками дискуссии — ради 5G — Китай хотел бы, чтобы потенциальное соглашение между Трампом и Цзиньпином включало в себя отмену запрета на доступ к американским технологиям для гигантской корпорации, добавляет El Pais.