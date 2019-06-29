Осака, Япония, , 19:14 — REGNUM

После того, как права делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будут восстановлены в полном объеме, возникнут обязательства по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ). Об этом заявил «Интерфаксу» замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

«Мы (Россия) никому еще ничего не должны, — отметил замглавы Минфина. — Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально пригласили делегацию РФ к участию в июньской сессии. Резолюцию о восстановлении делегации РФ в правах поддержали 116 депутатов, 15 воздержались, еще 62 голосовали «против».

Читайте также: Россия будет бороться с искажением своей позиции в ПАСЕ