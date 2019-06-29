Киев, , 18:54 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке прокомментировал вопрос относительно возможного возвращения в Киев украинских моряков, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, отвечая на вопрос журналиста о просьбе президента Украины Зеленского вернуть моряков, и позиции главы украинского МИД Павла Климкина, фактически сорвавшего этот процесс, Путин заявил следующее:

«Мы спокойно, в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям которые задержаны на Украине, здесь кроме моряков этих есть… Они просто исполняли приказ и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться».

Президент России добавил, что освобождения удерживаемых лиц продолжают идти.

«Вот совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР-ДНР. Ну вот — хороший пример работы прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо. Вот если так нынешняя власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы много можем добиться», — подчеркнул российский президент.

ИА REGNUMнапоминает, что вечером 27 июня президент Украины Владимир Зеленский на экстренном брифингераскритиковал главу МИД Павла Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним. Президент заявил, что по словам его советников, такие действия МИД Украины могут поставить под угрозу возвращение моряков в принципе.

На этом же брифинге Зеленский эмоционально обратился к российскому лидеру:

«Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!»

Напомним, что речь идет о 24 украинских моряках, задержанных в результате провокации украинских ВМС в Керченском проливе, случившейся в ноябре 2018 года.

25 июня МИД Украины получил ноту, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.