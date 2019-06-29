Курган, , 18:20 — REGNUM

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин обещает оказать властям Курганской области помощь в реализации ключевых для города и региона проектов. Об этом он заявил по итогам своего визита в Зауралье.

Как отметил врио губернатора Вадим Шумков, у министра была запрошена помощь в плане реабилитации реки Битевки, связанного с ней объекта, а также углубления дна в реке Тобол. Чиновник отмечает, что если не заниматься дноуглублением, то может произойти наводнение.

«Здесь конструктивная позиция министерства в том, что мы начинаем проектирование, а затем дноуглубление, и исправляем главную водную артерию в регионе. Это нас очень обнадеживает», — сказал Шумков.

Дмитрий Кобылкин в свою очередь подчеркнул, что актуальных вопросов много, все они сложные и в какой-то степени накопившиеся. Но при имеющейся энергии и динамике со многим можно справиться, тем более что в программах предусмотрены необходимые средства.

Он также отметил, что власти Зауралья просят передвинуть часть финансирования с 2023—2024 годов на 2019−2020-й. Министр пообещал, что в 2019 году регион получит немного средств.

«Но абсолютно очевидно, что с 2020 года мы сможем сделать передвижку и помочь в части реабилитации водных объектов, углубительных работ. То, что Курганской области нужно», — отметил Кобылкин.