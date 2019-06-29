Москва, , 17:32 — REGNUM

Главное управление МВД РФ по городу Москве провели проверку квартиры, где злоумышленники занимались фальсификацией подписей в пользу кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, полицейским поступила информация, что в квартире на Шелепихинской набережной в отсутствие собственника находятся посторонние люди. Выехавший на место наряд обнаружил в помещении нескольких граждан, занимавшихся подделкой подписей избирателей. Вся документация была изъята, а задержанные доставлены в отделение полиции. По факту правонарушения проводится проверка.

В правоохранительных органах не уточнили, в пользу кого из кандидатов злоумышленники фабриковали подписи. Между тем «Правда.ru» и издание «Инфокс» сообщили о публикации в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи, сделанной во время осмотра полицией одной из съемных квартир в Центральном административном округе Москвы. По данным изданий, тревогу поднял житель столицы, заметивший в квартире подозрительную активность.

Согласно публикациям СМИ, арендаторы обустроили в квартире подпольный штаб, где занимались подделкой подписей в поддержку кандидата в депутаты Московской городской думы от 43-го избирательного округа юриста ФБК Любови Соболь. Как пишет «Правда.ru», об этом свидетельствуют обнаруженные на месте агитационные материалы с именем Соболь и заполненные бланки подписных листов. Задержанные от подробных комментариев воздержались, упомянув лишь о некоей подработке.