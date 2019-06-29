Токио, , 16:04 — REGNUM

Контракт на поставку Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 подразумевает и частичную. Передачу технологий изготовления данного оружия. Об этом сегодня, 29 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, получит ли Турция российские технологии изготовления зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Да, контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве», — сказал Песков.

При этом Песков особо подчеркнул, что речь идёт именно о частичной передаче технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема покупки Турцией российских ЗРК С-400 поднималась на саммите «Большой двадцатки» в японском городе Осака не единожды.

Так, на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, последний заявил, что поставки осуществляются в штатном режиме и никаких перебоев нет.

В то же время президент США Дональд Трамп на переговорах с тем же Эрдоганом заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен намерением Турции, которая является членом военного блока НАТО, купить российское оружие.