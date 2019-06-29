Тбилиси, , 15:20 — REGNUM

Сегодня, 29 июня, на 10-й день протестного движения, в столице Грузии планируется так называемый Марш протеста. Соответствующее решение было принято после очередного митинга у здания парламента 28 июня вечером. Выступавшие на нем ораторы заявляли, что правительство уже выполнило все их требования, кроме одного, и этим последним требоыванием является отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии.

«Уйдет Гахария, и мы разойдемся по домам», — подчеркивали молодые люди, представлявшие себя гражданскими активистами. Некоторые выступавшие негативно отреагировало на советы экс-президента Михаила Саакашвили расширить свои требования и добавить новые. Они подчеркивали, что сами прекрасно знают, чего требуют от властей.

Первоначально участники митинга требовали отставки председателя парламента, проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения всех, кто был задержан во время беспорядков у здания парламента 20 июня. Все эти требования уже выполнены. Председатель парламента ушел в отставку на следующий день, затем председатель правящей партии Бидзина Иванишвили сообщил о готовности проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером, а за последние дни из заключения были освобождены и участники митинга, задержанные за различные правонарушения.

Для того, чтобы еще раз зафиксировать свое последнее невыполненное требование, организаторы протеста решили 29 июня устроить шествие с лозунгом «Гахария — в отставку», которое начнется в 19:00 часов на площади Первой Республики и закончится на площади Свободы.

Акция, которая прошла у здания парламента 28 июня, была самой малочисленной за последние дни. Возможно, объяснялось это и непогодой: еще до начала акции пошел дождь, который продолжался до поздней ночи, в результате чего митингующих в срочном порядке облачили в дождевые плащи и снабдили зонтами.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются.

Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.