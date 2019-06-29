Абу-Даби, , 15:12 — REGNUM

Жена премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума принцесса Хайя бинт аль-Хусейнсбежала от своего мужа и из ОАЭ с крупной суммой денег. Об этом пишет британский таблоид Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейнне появлялась на публике с февраля месяца. Она вместе со своей 11-летней дочерью и семилетним сыном бежала из ОАЭ в Германию, где попросила убежища. Также она подала документы на развод. С собой принцесса прихватила 31 млн фунтов стерлингов.

Этот побег уже привел к дипломатическому кризису между ОАЭ и Германией. Премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум обратился к властям Германии с требованием выдать его жену и детей, но официальный Берлин ответил отказом.

Стоит отметить, что ранее власти ОАЭ опровергали информацию о том, что они насильственно удерживают в стране дочь правителя Дубая Латифу бинт Мухаммед Аль Мактум. По сообщениям организации Human Rights Watch 32-летняя принцесса Латифа пыталась бежать из ОАЭ, но была схвачена властями. С тех пор её никто не видел.