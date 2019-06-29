Лампедуза , Италия, , 15:14 — REGNUM

После двух недель дрейфа в Средиземном море 40 мигрантам, подобранным судном немецкой неправительственной организации Sea-Watch 3, позволили сойти на берег в порту итальянского острова Лампедуза, передает канал n-tv 29 июня.

Что ожидает мигрантов в ближайшее время, неизвестно. Несколько государств Европы выразили готовность оказать им помощь. Судно Sea-Watch 3 конфисковано властями Италии. Его капитану, гражданке Германии Кароле Ракете грозит от 3 до 10 лет лишения свободы за ввоз нелегальных мигрантов и неповинение приказаниям береговой охраны. На данный момент она помещена под домашний арест.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал экипаж судна НПО «преступниками».

Как сообщало ИА REGNUM, судно подобрало 53 мигранта из Африки в ливийских водах 12 июня. Несмотря на запрет итальянских властей, капитан направила корабль в порт Лампедузы. Ранее 11 людям разрешили сойти на берег по уважительным причинам.