Париж, , 14:13 — REGNUM

Бывший президент Франции (2007−2012) Николя Саркози выпустил книгу о своих «интимных отношениях с французской политикой» под названием «Страсти». Она была презентована 28 июня, пишет газета ABC.

«Между Францией и мной существуют отношения, которые никогда не прекратятся», — говорит автор.

Саркози представляет картографию происхождения, настоящего и будущего своих политических амбиций и отношения с французским политическим классом на протяжении почти полувека.

«Меня преследовали в судебном порядке в разных случаях. И я всегда заканчиваю на свободе и без обвинений. Сейчас, завтра, всегда».

Книга дает двусмысленный ответ на важный существующий вопрос: собирается ли Саркози возвращаться в активную политику? Он не собирается возвращаться, чтобы возглавить какую-либо политическую партию; он не намерен вступать в ежедневную политическую борьбу; он не считает себя «ресурсом» какой-либо политической семьи.

На страницах книги Николя Саркози с сочувствием и уважением отзывается о действующем президенте Франции Эммануэле Макроне. Его слабым местом он считает высокомерие: этот грех французы не прощают.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие месяцы во Франции начнется судебное разбирательство по делу Саркози. Бывшего президента подозревают в торговле влиянием и взяточничестве с целью повлиять на ход касающегося его расследования.

Читайте также: ABC: Саркози ждет суровое и горькое «судебное чистилище»