Токио, , 13:55 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил вступить в заочную полемику с известным британским исполнителем Элтоном Джоном, который обвинил Россию в двуличии по отношению к ЛГБТ-сообществу. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, 29 июня, на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Напомним, что в интервью изданию Financial Times президент России заявил, что либеральная идея себя фактически изжила, и многие западные страны, которые пытались претворить её в жизнь, пришли к выводу, что реализация многих её элементов просто нереальна.

При этом Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма. Однако не надо забывать об интересах «основного населения» и тогда внутриполитических потрясений не будет. Также российский лидер заметил, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Отношение к ним в России достаточно ровное.

После публикации интервью, Элтон Джон заявил, что совершенно не согласен со словами Путина о том, что либеральная идея изжила себя. Элтон Джон подчеркнул, что категорически не согласен с мнением Путина о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела.

«Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы» и что «у вас нет с этим проблем», кажутся мне лукавством», — заявил певец.

Он также припомнил, что в художественном фильме «Рокетмен», в котором рассказывается о биографии Элтона Джона, для российского проката были удалены сцены сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Элтон Джон заявил, что фильм подвергся жесткой цензуре и вообще, все это лицемерие.

На пресс-конференции в Осаке речь зашла об упреке Элтона Джона в адрес Путина и России.

Российский лидер ответил, что британский певец заблуждается и отношение к ЛГБТ-сообществу в России спокойное и не предвзятое.

«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», — сказал президент России.

Он также напомнил, что Россию обычно обвиняют в притеснении ЛГБТ в связи с одним из российских законов. Речь идёт о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — подытожил президент.