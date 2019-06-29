Осака, Япония, , 13:33 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что он вполне может разрешить американским компаниям продавать оборудование китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, если это оборудование не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака.

Huawei (cc) Kārlis Dambrāns

«Компании США могут продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские СМИ заявили, что на двусторонних переговорах Трампа с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, американский президент заявил, что не будет вводить новые пошлины на китайские товары.

Напомним, что жесточайшие санкции против китайской корпорации Huawei, введенные властями США — это один из актов торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Так, власти США фактически перекрыли доступ продукции Huawei на американский рынок. Дочь основателя Huawei и финансовый директор корпрации была арестована в Канаде и её фактически держат в заложниках.