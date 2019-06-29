Тбилиси, , 13:08 — REGNUM

Грузии советуют хорошо осмыслить и пересмотреть политику открытых дверей с Россией. Пост соответствующего содержания американский дипломат Майкл Карпентер опубликовал на своей странице в сети Twitter еще 18 июня, за два дня до событий 20 июня.

После посещения Грузии Карпентер написал: «Только что я провел 3 дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. В условиях такого количества «туристов» (того же ФСБ), когда российские бизнесмены покупают недвижимость в таких (огромных) размерах, грузины однажды могут проснуться и обнаружить, что оккупировано не 20%, а все 100% их территории».

На фоне таких рекомендаций весь инцидент вокруг визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова смотрится как некое закономерное явление, а вызванный его фигурой протест и звучащие на митингах лозунги антироссийского содержания — как продолжение рассуждений Карпентера и следование его советам.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию.

А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент.

Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.