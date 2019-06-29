29 июня 2019 | Время чтения 4 мин

Украинский конфликт, как ни крути, больно ударил по Фанару. Подавляющее большинство православных Церквей либо открыто не поддержали Константинопольский патриархат, либо взяли паузу. Так или иначе, но ему надо договариваться с Московским патриархатом. Возможно, что Фанар предложит разграничить сферы влияния на Украине и в Европе.

Станислав Стремидловский, , 12:44 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Русская православная церковь готова внести поправки в свой устав в случае желания воссоединения с нею Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе. Решение по этому поводу будет озвучено 7 сентября, когда пройдет заседание Архиепископии по данному вопросу, рассказал в интервью ТАСС заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва.

«Чтобы Священный синод РПЦ принял решение, нужно официальное обращение от архиепископии, — сказал епископ. — Такое обращение может принять епархиальное собрание, которое состоит из всех клириков и мирян — делегатов от каждого прихода. Собрание состоится 7 сентября. Будет ли принято решение обратиться с просьбой о восстановлении канонического единства с Русской православной церковью, мы не можем решать, это их полное право. Мы не влияем и не вмешиваемся в ход принятия решения, но к этому времени мы надеемся подготовить какие-то более конкретные предложения, вернее, они уже готовятся, и мы надеемся, что процесс диалога к этому времени мы доведем до завершения».

В случае положительного решения синод Русской православной церкви должен утвердить соответствующие изменения в ее уставе. По словам Саввы, в случае вхождения в состав Московского патриархата архиепископия полностью сохранит свои уставные и богослужебные особенности: «Было письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он сообщил, что мы с радостью готовы принять архиепископию в состав Московского патриархата, сохранив при этом полностью особенности ее управления, как они существуют сейчас. У нее есть уставные особенности управления, богослужебной жизни, свои пастырские традиции. С этого времени идет диалог на эту тему, нужно уточнить формальные рамки ее вхождения в состав Московского патриархата, разработать проекты документов, сейчас мы этим занимаемся».

Когда в ноябре 2018 года Константинопольский патриархат принял решение об упразднении Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе и интеграции ее приходов «в различные святые митрополии Патриархата», выглядело это крайне странно. К этому моменту между Фанаром и Московским патриархатом уже было разорвано общение из-за односторонних действий константинопольского патриарха Варфоломея на Украине. Фанару было бы логичным в такой ситуации не добавлять перца в уже острое кушанье, тем более что проявленный им ранее волюнтаризм в части украинского вопроса являлся одним из дискредитирующих Константинопольский патриархат обстоятельств. Что касается Европы, то упразднение архиепископии неизбежно выводило ее из спячки и стимулировало ради самосохранения начать переговоры с различными православными Церквами.

В итоге русские православные в Европе начали подыскивать варианты. Откликнулся патриарх Кирилл, сообщив о готовности принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления. В случае успеха диалога и достижения договоренности, можно будет сказать, что в этом есть и заслуга Константинопольского патриархата, фактически отказавшегося от собственной архиепископии. Не исключено, что в нынешней ситуации Фанар сможет пойти и на большее. Украинский конфликт, как ни крути, больно по нему ударил. Подавляющее большинство православных Церквей либо открыто не поддержали Константинопольский патриархат, либо взяли паузу. Так или иначе, но ему надо договариваться с Московским патриархатом. Возможно, что Фанар предложит разграничить сферы влияния на Украине и в Европе.

По большому счету, сегодня для Константинопольского патриархата прямую угрозу представляют действия почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, который восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата, ранее составившую костяк ПЦУ. В качестве варианта решения проблемы Фанар мог бы сформулировать следующую позицию: Православная церковь Украины отказывается от практики переманивания приходов Украинской православной церкви Московского патриархата и сосредотачивается исключительно на поглощение подконтрольных Филарету приходов УПЦ МП. В ответ Русская православная церковь молчаливо соглашается с этим, восстанавливает общение с Константинопольским патриархатом и соглашается вернуться в европейские Конференции православных епископов, подтверждая статус константинопольских владык там как председательствующих.

Подобный план, конечно, вначале необходимо обсудить на уровне экспертных групп, чтобы потом его скрепили на личной встрече патриархи Варфоломей и Кирилл. На первый взгляд, «ледяная стена» между двумя патриархатами в настоящее время незыблема. Однако появляются интересные сигналы. В минувшие выходные вместе с Варфоломеем сослужил в Каппадокии предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Тихон. Напомним, что эту Церковь считает автокефальной РПЦ, но Фанар ее рассматривает в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви. А на уходящей неделе в Грецию с паломническим визитом прибыл председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион. По данным греческого портала Romfea, гостя из России «тепло приветствовали» предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним и члены Священного синода, среди прочих был затронут украинский вопрос.

Он же обсуждался в мае этого года во время встречи Варфоломея с Иеронимом в Афинах, общение которых ознаменовало, по оценке экспертов, «таяние льда», прежде бывшего между ними. И еще. В социальных сетях распространяется фотография митрополита Илариона, на которой он, как утверждают блогеры, сегодня, 29 июня, совершает службу в храме святого Серафима Саровского в греческом городе Салоники. Дело в том, что эта церковь числится за Неапольской и Ставрупольской митрополией. Однако сама митрополия — сложного подчинения. Она входит в состав Константинопольского патриархата, ее митрополитов утверждает константинопольский патриарх, хотя администрирование осуществляется через Элладскую православную церковь. Если сведения блогеров о служении главы ОВЦС в «константинопольском храме» правдивы, то что бы это значило?