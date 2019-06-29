Осака, Япония, , 11:59 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хорошей и прагматичной свою полуторачасовую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил сегодня, 29 июня, на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки».

По словам Путина, в ходе переговоров с Трампом удалось пройтись по всему перечню вопросов, которые представляют интерес для России и США.

«Хорошая встреча, очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп высоко оценил переговоры с Владимиром Путиным, а самого российского лидера назвал «отличным парнем».