29 июня 2019 | Время чтения 4 мин

В войне против Советского Союза сражались сотни тысяч солдат и офицеров из европейских стран-союзников гитлеровской Германии. Через испанскую «Голубую дивизию» за время ее существования прошли до 55 тысяч военнослужащих. Причем это были официально направленные властями Испании добровольцы, сознательно пожелавшие сокрушить нашу страну.

Анатолий Кошкин, , 11:13 — REGNUM

Как военный историк по одному из образований, я был неприятно удивлен высказыванием исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепом Боррелем о нашей стране как о «враге», который якобы «угрожает Европе». Да при этом еще «старом враге», что по-русски может быть истолковано как «заклятый враг», то есть «непримиримый, вечный». Естественно, МИД РФ вызвал посла Испании в Москве и потребовал объяснений.

Испания

Объяснения исполняющего обязанности министра последовали, но, на мой взгляд, неубедительные и даже несуразные. Вместо того чтобы принести извинения за фактическое оскорбление государства, с которым состоишь в дипломатических отношениях, Боррель, как это нередко бывает у дипломатов, попытался убедить Москву, что его-де «неправильно поняли». Да еще позволил себе обвинить российское руководство в «чрезмерной реакции». Как будто именование целого государства с его народом «врагом» — это просто «фигура речи». «Я думаю, что русские чрезмерно отреагировали, мы их упрекнули в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось, — утверждал дипломат. — У нас нет никаких проблем». «Я полагаю, что русские интерпретировали это не так», — оправдывался дипломат в опубликованном в пятницу интервью газете El Periodiсo. «Я не говорил, что Россия являлась врагом Испании, я имел в виду Европу. Я сказал, что Европа видит, как ее старый защитник, США, перестает защищать ее, а ее бывший соперник или враг, в отношении СССР, вновь появляется».

Коль скоро высокопоставленный испанский политик из страны-члена открыто враждебной России НАТО вспоминает о «бывшем сопернике или враге», позволим себе и мы напомнить читателю, например, о «кровавых подвигах» испанских фалангистов, то бишь фашистов, на нашей земле.

В войне против Советского Союза сражались сотни тысяч солдат и офицеров из европейских стран-союзников гитлеровской Германии. Через испанскую «Голубую дивизию» за время ее существования прошли до 55 тысяч военнослужащих. Причем это были официально направленные властями Испании добровольцы, сознательно пожелавшие сокрушить нашу страну.

В исторической литературе отмечается, что, если германские наци носили форменную рубашку коричневого цвета, итальянские фашисты — чёрного цвета, то близкие по идеологии к фашизму члены испанской «Фаланги» носили форменную рубашку синего цвета. Так как ядро 250-ой испанской добровольческой дивизии составляли именно фалангисты, этой дивизии и было присвоено наименование «Синей дивизии». Поскольку, в испанском языке «синий» и «голубой» — это одно слово, при переводе был выбран вариант «Голубая дивизия», который и стал применяться русскоязычными историками Второй Мировой войны.

250-я добровольческая дивизия, сформированная по призыву испанского диктатора Франко в первые дни гитлеровского нападения на СССР, состояла из четырех пехотных полков и одного артиллерийского. Как отмечается в одном из источников, «дивизия имела разношерстный состав: в ней были солдаты регулярной армии, ветераны испанской Гражданской войны, милиционеры «Фаланги». Формально франкистская Испания в Великой Отечественной соблюдала вооруженный нейтралитет и не являлась союзницей фашистской Германии в войне с СССР. Одной из идеологических причин образования добровольческой дивизии стало заявление министра иностранных дел Испании Суньера о том, что Советский Союз в свое время был повинен в разжигании испанской Гражданской войны. Поэтому испанские добровольцы присягали не на верность Гитлеру, а клялись бороться с коммунизмом». Хотя в действительности, перед тем, как влиться в ряды Вермахта все испанские солдаты и офицеры присягу Гитлеру давали.

Обмундированные в форму вермахта испанцы уже в конце августа 1941 года двинулись на восток. После 40-дневного марша испанцы достигли Витебска. Командование Вермахта вначале предполагало использовать дивизию на центральных участках фронта, однако обстановка потребовала срочной переброски ее в группу армий «Север», под Ленинград.

4 октября 1941 года «Голубая дивизия» прибыла на фронт на участке Новгород — Теремец, где сразу же подверглась первому испытанию — атаке советской пехоты. Тогда же впервые в боевых донесениях советских войск проскользнуло сообщение о появлении на фронте испанцев под командованием генерала Муньос Грандеса. Оно также гласило, что дивизия укомплектована молодёжью 20−25 лет, большинство идейные фалангисты, которые сражаются очень храбро. 16 октября германские войска перешли в наступление на Волховско-Тихвинском направлении. Немецким частям удалось прорвать оборону на стыке 4-й и 52-й армий. В советской фронтовой сводке от 25 октября сообщалось, что «испанская дивизия, овладев деревнями Шевелёво, Ситно, Дубровка, Никитино, Отенский посад, пока их удерживает». Гитлер весьма похвально говорил о действиях солдат 250-й пехотной дивизии Вермахта на германо-советском фронте: «Нельзя представить более бесстрашных парней». На совести и нынешних испанцев и их руководителей, вроде Борреля, гибель многих советских солдат и офицеров, а также мирного населения. Воевала «Голубая дивизия» против Красной армии до ее расформирования в 1943 году. Хотя часть ее оставалась в составе гитлеровских войск.

Автор книги «Гитлеровский легион испанцев: голубая дивизия в России» Джеральд Клейнфельд писал, что «многие молодые испанцы считали советских людей личными врагами, виновными в гражданской междоусобице в Испании. Именно поэтому добровольцы воспринимали себя участниками крестового похода против коммунизма, что-то вроде войны с красной дьявольщиной». Теперь же «дьявольщиной» объявляется вся Россия, якобы вновь нацелившаяся «на захват беззащитной Европы». Знакомая риторика, не правда ли? Именно так «объяснял» свою агрессию против СССР друг Франко Адольф Гитлер…