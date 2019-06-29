Париж, , 11:10 — REGNUM

28 июня верховный суд Франции поставил, что врачи должны прекратить медицинское обслуживание 42-летнего Венсана Ламбера, находящегося в вегетативном состоянии уже одиннадцать лет. Это значит, что через несколько дней пациент должен умереть, пишет газета Bild.

Судьи сочли, что апелляционный суд не был компетентен, вынося решение о продолжении мер, поддерживающих жизнь инвалида. Как заявил адвокат супруги Ламбера, больше нет никаких юридических препятствий.

Против остановки медицинского обслуживания выступали родители Ламбера, отвергающие эвтаназию по религиозным причинам. Однако все их обращения к президенту Франции Эммануэлю Макрону и в суды, в том числе в Европейский суд по правам человека, окончились неудачей. Супруга и другие родственники считают, что Венсан Ламбер должен уйти из жизни, чтобы прекратить собственные страдания и страдания близких.

Работавший медбратом Ламбер попал в аварию в 2008 году. С тех пор он парализован и пребывает в больнице Реймса. Он самостоятельно дышит, открывает глаза. На видеокадрах, доступных на Youtube, можно увидеть, как мать кормит Ламбера с ложки и как он издает нечленораздельные звуки. Лечащие врачи считают, что он не осознает происходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинское обслуживание Венсана Ламбера было прекращено 20 мая по решению суда. Однако в тот же день апелляционный суд распорядился продолжить лечение. Дело Ламбера возобновило споры об эвтаназии во Франции и в других странах.

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