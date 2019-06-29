Осака, Япония, 29 июня 2019, 11:09 — REGNUM
Президент России Владимир Путин провел встречу с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте на полях саммита «Большой двадцатки», проходящем в Осаке, сообщает 29 июня агентство ANSA со ссылкой на источники в делегации Италии.
Также, по данным источника, премьер-министр Италии встретился на полях саммита G-20 с президентом США Дональдом Трампом.
Отметим, на следующей неделе российский лидер приедет в Рим, где он намерен провести переговоры с Джузеппе Конте и с президентом Италии Серджо Матареллой.