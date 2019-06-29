Осака, Япония, , 10:29 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет точной информации о том, состоится ли его новая встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, однако северокорейская сторона благоприятно ответила на его предложение. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в рамках саммита «Большой двадцатки» сегодня, 29 июня.

Напомним, что ранее Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что он готов встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне, если конечно лидер КНДР того пожелает.

«Насколько я понимаю, мы можем встретиться с председателем Ким Чен Ыном … Мы поедем в демилитаризованную зону завтра», — заявил Трамп на пресс-конференции.

При этом он добавил, что не может точно сказать, состоится ли эта встреча. Что касается своей записи в Twitter, то Трамп назвал её «пробным шаром».