Осака, Япония, , 10:30 — REGNUM

Президент России Владимир Путин провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях встречи «Большой двадцатки», проходящей в Осаке.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель на полях G20 Kremlin.ru

Главы двух государств обменялись приветственными рукопожатиями и сверили свои часы, а после этого продолжили свою встречу с участием их делегаций за закрытыми дверями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила в беседе с представителем агентства DPA, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем, комментируя недавние приступы дрожи, которые произошли с нею во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня и с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня.