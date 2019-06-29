Осака, Япония, , 10:20 — REGNUM

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп согласились приостановить торговую войну и возобновить переговоры на встрече на полях саммита «большой двадцатки» G20 в Осаке. 29 июня об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20. 2019 Gov.cn

В начале встречи с Трампом в кулуарах G20 лидер КНР отметил, что плодотворное экономическое партнёрство Китая и США продолжается более сорока лет. Он добавил, что от обе страны выиграют от продолжения сотрудничества и понесут существенные потери в случае его прекращения.

«Сотрудничество и диалог лучше, чем трение и конфронтация», — подчеркнул Си Цзиньпин.

По данным издания, американская сторона согласилась с доводами главы КНР и пообещала не вводить новых заградительных пошлин на китайские товары. Отмечается, что торговые и экономические переговоры между США и Китаем будут продолжены на уровне рабочих групп.

Напомним, эскалация торговой войны между США и Китаем произошла в мае 2019 года. Сперва администрация США повысила таможенные тарифы на ряд ввозимых китайских товаров с 10% до 25%, после чего в Китае были приняты ответные повышенные пошлины на экспорт товаров из США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с Китаем на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.