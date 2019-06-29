Осака, Япония, , 10:16 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «отличным парнем», а состоявшиеся накануне двусторонние переговоры на высшем уровне — «отличными». Об этом сегодня, 29 июня, сообщает телеканал «Россия 24».

Дональд Трамп

Трамп рассказал, что переговоры с Путиным были насыщенными и плодотворными — лидеры двух стран многого достигли и начали обсуждать торговлю.

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — сказал президент США.

Он также считает, что между двумя велики странами, каковыми являются Россия и США, конечно же должна быть торговля.

В целом, по словам Трампа, встреча была прекрасной, а российский лидер — необычный человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Трампа состоялась на саммите «Большой двадцатки» в Осаке и продлилась полтора часа. Лидеры двух стран обсудили целый спектр международных проблем, в частности, ситуацию в Сирии, на Украине, в Венесуэле.

Стоит отметить, что это уже третья личная встреча Путина и Трампа. В основном президенты России и США общаются по телефону.