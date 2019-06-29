Шарлотсвилл, США, , 10:29 — REGNUM

28 июня суд США вынес приговор 22-летнему Джеймсу Алексу Филдсу, наехавшему на толпу демонстрантов в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) во время беспорядков в 2017 году. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Суд обвинил Филдса в нескольких преступлениях на почве ненависти. В результате наезда под колесами его автомобиля погибла 32-летняя женщина, 35 человек получили ранения. Филдс приговорен к пожизненному тюремному заключению.

В 2017 году в Шарлотсвилле начались споры о судьбе памятнику Роберту Ли — главнокомандующему армии Конфедерации в гражданской войне. На защиту памятники встали правые экстремисты и расисты, в городе начались беспорядки. 12 августа антирасисты устроили демонстрацию. Филдс направил свой автомобиль в эту толпу.