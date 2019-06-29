Псков, , 09:48 — REGNUM

Единственный представитель России в президиуме Ганзейского союза Нового времени — Ольга Попова из Великого Новгорода — переизбрана в его новый состав. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение принято сегодня, 29 июня, на собрании ганзейских делегатов в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней.

Президент Ганзейского союза Нового времени, мэр Любека (Германия) Ян Линденау отметил, что из пяти членов президиума союза сохранили свои посты только трое, среди них представитель России Ольга Попова, а также Ингер Харлеви из Швеции.

В обновлённый состав руководящего органа Ганзейского союза вошли представители Нидерландов и Германии, в том числе Кристоф Барч из Брилона — этот немецкий город в 2020 году будет принимать 40-е Международные Ганзейские дни Нового времени.

Ольга Попова отметила, что занимается развитием ганзейского движения с 2002 года.

Ольга Попова «Ряды Русской Ганзы растут из года в год. Думаю, что Русская Ганза является очень сильным движением во всей международной Ганзе. Ганза — это сила, это 20 миллионов людей, которые объединены, чтобы вместе развивать дружбу, культуру, поддерживать нашу экономику»

Отметим, что голосование за новый состав президиума было открытым, предложенные кандидатуры делегаты поддержали единогласно.

Напомним, Ганзейский союз Нового времени воссоздан в 1980 году на исторических традициях Средневековой Ганзы с целью развития международного межмуниципального сотрудничества по разным направлениям и продвижения туристического потенциала городов. В настоящее время Ганзейский союз объединяет 192 города из 16 стран Европы (в том числе 14 российских городов). Считается, что это самая массовая международная общественная организация в Европе.

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