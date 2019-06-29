Осака, Япония, , 09:36 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

«Уверена, что как это появилось, так само и пройдет», — рассказала в Осаке немецкий канцлер, комментируя свои недавние приступы дрожи, которые происходили с нею во время официальных мероприятий.

Также Ангела Меркель отметила, что она не может рассказать по этому поводу ничего особенного и чувствует себя хорошо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 июня, канцлеру Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда во время протокольной части мероприятия лидеры двух стран вместе стояли на красной дорожке и слушали гимны Украины и Германии. Позднее, 27 июня, у Ангелы Меркель вновь случился приступ дрожи во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.